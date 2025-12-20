Aeroporto al via la demolizione dell' aerostazione Morandi | sarà sostituita da un nuovo terminal

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati avviati i lavori per la demolizione della vecchia aerostazione Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale. L'investimento stanziato per l'operazione è di oltre 3 milioni di euro. Le attività di cantiere si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

aeroporto al via la demolizione dell aerostazione morandi sar224 sostituita da un nuovo terminal

© Cataniatoday.it - Aeroporto, al via la demolizione dell'aerostazione Morandi: sarà sostituita da un nuovo terminal

Leggi anche: Aeroporto di Catania, al via la demolizione del vecchio terminal Morandi

Leggi anche: "Decolla" il nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Aeroporto di Catania, il 20 dicembre partono le ruspe: iniziano i lavori del futuristico Terminal B.

Aeroporto di Catania, al via la demolizione del terminal Morandi - CATANIA – Sono stati avviati all’aeroporto di Catania i lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di ... msn.com

Via alla demolizione del terminal Morandi di Fontanarossa, ecco come sarà il nuovo terminal B - Le attività di cantiere si articoleranno secondo un cronoprogramma rigoroso con l'obiettivo di ultimare la demolizio ... msn.com

aeroporto via demolizione aerostazioneAeroporto di Catania, al via la demolizione del vecchio terminal Morandi - Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per la demolizione del Terminal Morandi dell’Aeroporto di Catania, intervento propedeutico alla realizzazione del ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.