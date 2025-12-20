Aeroporto al via la demolizione dell' aerostazione Morandi | sarà sostituita da un nuovo terminal
Sono stati avviati i lavori per la demolizione della vecchia aerostazione Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale. L'investimento stanziato per l'operazione è di oltre 3 milioni di euro. Le attività di cantiere si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
