Inter l’Imperatore a Milano | Adriano riabbraccia Chivu
Adriano torna a Milano e fa visita all’Inter. L’ex attaccante brasiliano, conosciuto come “L’Imperatore”, si è presentato al centro sportivo nerazzurro, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Un ritorno che ha emozionato chi lo ricorda dai tempi della sua carriera in maglia interista.
Un tuffo nel passato che ha immediatamente scosso il battito dei tifosi nerazzurri. Adriano Leite Ribeiro, per tutti “L’Imperatore”, è tornato in città e ha fatto visita al centro sportivo del club. L’occasione è legata alla presenza dell’ex fuoriclasse brasiliano a Milano per gli impegni istituzionali relativi ai Giochi Olimpici, ma il legame con l’Inter ha preso il sopravvento. Il club di viale della Liberazione ha documentato l’incontro attraverso i propri canali social ufficiali, immortalando il caloroso abbraccio tra Adriano e Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra in alcune delle stagioni più iconiche della storia recente interista.🔗 Leggi su Como1907news.com
