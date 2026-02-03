Adriana Volpe e l'ultimo incontro con Maria Rita Parsi | L'avevo vista 15 giorni fa era affaticata ma sorridente

Adriana Volpe ricorda l'ultima volta che ha visto Maria Rita Parsi. La donna si è spenta a 78 anni, ma l'attrice conferma di averla incontrata di recente in un ristorante. Era visibilmente stanca, ma il suo sorriso non è mai sparito.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Adriana Volpe l'aveva incontrata in un ristorante solo quindici giorni fa: "Sembrava affaticata però aveva sempre quel sorriso che le illuminava il volto". La conduttrice ha tracciato un ricordo molto personale della psicologa: "Mi rassicurò quando mia figlia Giselle, a tre anni, ancora non parlava".

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

