Adriana Volpe e l'ultimo incontro con Maria Rita Parsi | L'avevo vista 15 giorni fa era affaticata ma sorridente

Adriana Volpe ricorda l'ultima volta che ha visto Maria Rita Parsi. La donna si è spenta a 78 anni, ma l'attrice conferma di averla incontrata di recente in un ristorante. Era visibilmente stanca, ma il suo sorriso non è mai sparito.

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni. Adriana Volpe l'aveva incontrata in un ristorante solo quindici giorni fa: "Sembrava affaticata però aveva sempre quel sorriso che le illuminava il volto". La conduttrice ha tracciato un ricordo molto personale della psicologa: "Mi rassicurò quando mia figlia Giselle, a tre anni, ancora non parlava".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

