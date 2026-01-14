Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni | Resta colpevole di pubblicità ingannevole

Selvaggia Lucarelli ha commentato il proscioglimento di Chiara Ferragni, evidenziando che la influencer resta colpevole di pubblicità ingannevole, nonostante l’assoluzione da accuse di truffa aggravata. La differenza tra le due questioni mette in luce le distinzioni tra reati penali e pratiche commerciali scorrette. La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni pubblicitarie, anche quando non si configurano reati penali.

Pandoro Gate, la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo la sentenza su Chiara Ferragni - Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dal Tribunale di Milano: ecco la reazione di Selvaggia Lucarelli sui social. donnaglamour.it

Selvaggia Lucarelli smonta il caso Ferragni: prosciolta non assolta, perché le querele sono sparite - Quadro giudiziario del caso FerragniChiara Ferragni esce dal procedimento penale milanese con il venir meno delle accuse di truffa aggravata: il giudi ... assodigitale.it

Io sto leggendo casi umani di selvaggia lucarelli.molto carino e scorrevole facebook

Barbara D’Urso terza a #BallandoConLeStelle, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa” x.com

