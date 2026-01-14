Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni | Resta colpevole di pubblicità ingannevole

Selvaggia Lucarelli ha commentato il proscioglimento di Chiara Ferragni, evidenziando che la influencer resta colpevole di pubblicità ingannevole, nonostante l’assoluzione da accuse di truffa aggravata. La differenza tra le due questioni mette in luce le distinzioni tra reati penali e pratiche commerciali scorrette. La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni pubblicitarie, anche quando non si configurano reati penali.

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. Selvaggia Lucarelli su Instagram ha sottolineato: "Resta colpevole di pubblicità ingannevole". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

