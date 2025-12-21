Musica morto Piero Ostali | guida della Casa Musicale Sonzogno e custode dell’opera italiana
Il mondo della musica e dell’editoria musicale italiana è in lutto per la scomparsa di Piero Ostali, proprietario e amministratore della Casa Musicale Sonzogno, morto improvvisamente a Milano all’età di 63 anni. Figura centrale nella tutela e nel rinnovamento della grande tradizione lirica italiana, Ostali è stato per decenni uno dei principali custodi del patrimonio operistico nazionale. A dare notizia della scomparsa è stata la stessa Casa Musicale Sonzogno con un messaggio pubblicato sui social: «Con il suo spiccato intuito e il suo sguardo non convenzionale ha lasciato un solco profondo nel percorso della Casa Musicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
