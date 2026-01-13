La rivoluzione della gentilezza | a Moie si impara a curare il cervello e le emozioni

A Moie, il 13 gennaio 2026, si terrà un incontro dedicato alla cura del benessere mentale ed emotivo. Nell’ambito di un confronto tra scienza e pedagogia, si discuterà di strategie e approcci per preservare e rafforzare la salute del cervello in un contesto di crescente complessità e rapidità. L’evento, che si svolgerà presso la biblioteca La Fornace di Moie alle ore 18, offre spunti utili per comprendere come prendersi cura di sé in modo consapevole

Maiolati Spontini (Ancona), 13 gennaio 2026 - Come possiamo prenderci cura della nostra mente e delle nostre emozioni in un mondo sempre più frenetico? Una risposta arriva dalla scienza e dalla pedagogia, protagoniste dell'incontro in programma venerdì prossimo (ore 18) all'interno dei suggestivi locali della biblioteca La Fornace di Moie. L'evento, dedicato al benessere mentale e all'apprendimento, vedrà la presentazione del volume "Il Cervello Gentile - Venti lezioni sulla meraviglia e la cura della natura", l'ultima opera dello scrittore e pedagogista Filippo Sabattini. L'incontro si preannuncia come un momento di profonda riflessione comunitaria.

Alla comunità scolastica auguro un nuovo anno di conquiste semplici e adatte a ciascuno e la meraviglia per ogni gesto inatteso di gentilezza che cambia visioni e prospettive; che la gentilezza possa essere la nostra rivoluzione placida: un modo silenzioso m - facebook.com facebook

