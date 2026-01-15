Dry January | cosa succede a corpo e cervello dopo un mese senza alcol

Il Dry January, ovvero un mese senza alcol, sta diventando sempre più popolare. Uno studio della Brown University esamina gli effetti di questa scelta su corpo e cervello, evidenziando i cambiamenti che si verificano durante questa pausa. Comprendere cosa accade durante questo periodo può aiutare a valutare i benefici di una riduzione del consumo di alcol e a promuovere scelte più consapevoli per il benessere.

Uno studio della Brown University analizza cosa accade a corpo e cervello dopo un mese senza consumo di alcol, come nel Dry January. I dati indicano cambiamenti misurabili nel sonno, nei valori della pressione sanguigna, in alcune funzioni cognitive e nel peso corporeo, chiarendo benefici e limiti di una pausa temporanea dall’alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco cosa succede davvero al nostro corpo se non beviamo alcolici per un mese Leggi anche: Cos’è e come nasce il Dry January, la sfida del gennaio senza alcol Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco…; Che cos’è il Dry January, la sfida raccolta da oltre 17 milioni di persone: funziona così; Gennaio senza alcol: che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un mese; Dry January, come cambia il consumo di alcol e le nuove tendenze. Dry January: cosa succede a corpo e cervello dopo un mese senza alcol - Uno studio della Brown University analizza cosa accade a corpo e cervello dopo un mese senza consumo di alcol, come nel Dry January ... fanpage.it

La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco cosa succede davvero al nostro corpo se non beviamo alcolici per un mese - Umore migliore, sonno più riposante e benefici sulla pressione: tutti gli effetti positivi di un mese senza alcol ... ilfattoquotidiano.it

Gennaio senza alcol: che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un mese - Il Dry January non è una prova di forza né una rinuncia punitiva, ma una pausa che permette al corpo di ricalibrarsi. vanityfair.it

Esperto mondiale di alcol: cosa fa l'alcol al tuo corpo, al tuo cervello e alla tua salute

Oggi non parlo né di spettacolo né di Public speaking ma di una cosa che mi ha fatto riflettere sul mio rapporto con l'alcol e come questo viene visto dagli altri. Tutto è nato con il Dry january. #dryjanuary #alcohol facebook

Ieri al Winter Park di Genova è successa una cosa irresponsabile e grave. Qualcuno ha diffuso dalle casse di un’attrazione “Faccetta nera”. Nella nostra città non ci sarà mai spazio per chi ha nostalgie fasciste, né per chi usa simboli del fascismo per stupidità x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.