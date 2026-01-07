Acquedotto storico di Genova dove il tempo si ferma | da Molassana a Staglieno

L'acquedotto storico di Genova, un’opera di ingegneria che attraversa i quartieri di Molassana e Staglieno, rappresenta un importante esempio di patrimonio architettonico. Domenica 11 gennaio, accompagneremo i partecipanti lungo il percorso di questa struttura, scoprendo come l’acqua sia stata convogliata nel tempo in modo sostenibile e funzionale. Un’occasione per conoscere meglio le radici storiche e tecniche di questa testimonianza della città.

Sapevate che Genova nasconde un serpente di pietra che scivola silenzioso tra i monti e la città? Domenica 11 Gennaio seguiremo il filo dell'acqua lungo l'Acquedotto Storico. Da Molassana a Staglieno, il cammino ci porterà tra il fascino del rio Cicala, l'archeologia dei filtri di Pino

