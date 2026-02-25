Sanremo omaggia i ragazzi di Crans-Montana | Achille Lauro canta Perdutamente amata da una delle vittime

Seconda serata per il Festival di Sanremo 2026 e tra i momenti più importanti in scaletta ci sarà l’omaggio alle vittime di Crans-Montana, morte a Capodanno nel rogo del Constellation. A farsi portavoce di questo pensiero sarà il co-conduttore di Achille Lauro che sul palco dell’Ariston, assieme alla soprano Valentina Gargano e a un coro di 20 elementi, canterà Perdutamente, una canzone dal significato fortissimo. Aveva solo 16 anni Achille Barosi quando ha perso la vita insieme a una quarantina di altri coetanei che volevano semplicemente godersi una serata di festeggiamenti in compagnia e in serenità. Ai suoi funerali, che si sono tenuti mercoledì 7 gennaio, centinaia di persone si sono presentate alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

#cransmontana La mamma di Achille canta PErdutamente di #achillelauro #farwest

La decisione del governo federale arriva a quasi due mesi dal rogo nel locale, tragedia che ha causato 41 morti e 115 feriti #CransMontana x.com

Tg1. . Sono passati due mesi dalla strage di #CransMontana. Quella notte furono centinaia le chiamate d’aiuto arrivate al numero di emergenza. Negli audio la disperazione di quei momenti, ma anche la richiesta di più ambulanze. #Tg1 Silvia Balducci - facebook.com facebook