Perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco di Sanremo | Carlo Conti spiega il cambio di scaletta
Oggi si è svolta una conferenza stampa in cui si è parlato del cambio di scaletta a Sanremo 2026. In particolare, è stato chiarito perché Achille Lauro non abbia più coinvolto Fedez durante la seconda serata. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa modifica.
Carlo Conti in conferenza stampa oggi ha spiegato perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco dell'Ariston durante la seconda serata di Sanremo 2026, nonostante fosse previsto in scaletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, perché Achille Lauro non ha presentato Fedez e Masini secondo scalettaIl Festival di Sanremo 2026 non smette di far parlare di sé, e non solo per le canzoni in gara.
Leggi anche: Sanremo 2026, il “giallo” della scaletta: Achille Lauro non presenta Fedez e Masini, interviene Carlo Conti
Temi più discussi: Sanremo 2026, Achille Lauro per la prima volta in conduzione dopo 4 partecipazioni. FOTO; Sanremo 2026, Achille Lauro non presenta Fedez: le voci sul giallo della scaletta stravolta all'ultimo; Perché Achille Lauro ha cantato Perdutamente a Sanremo: l'omaggio alle vittime di Crans-Montana; Sanremo, cambia la scaletta: il mistero di Fedez e Achille Lauro.
Sanremo, perché Achille Lauro non ha presentato Fedez? Carlo Conti: «Solo un cambio di scaletta»«È stato un refuso di una vecchissima scaletta, puramente casuale». Così Carlo Conti chiude il giallo sulla mancata presentazione di Fedez e Marco Masini ... leggo.it
Il caso Achille Lauro -Fedez: perchè il cantante non ha presentato il rapper a Sanremo?E invece nulla da fare perchè alla fine quella presentazione non c’è stata. Achille Lauro infatti, che era previsto in scaletta proprio nel momento della presentazione di Male Necessario nella seconda ... ultimenotizieflash.com
Chi è l’ex fidanzata misteriosa di Achille Lauro Il retroscena della lettera a Sanremo 2025 - facebook.com facebook
Fedez e Achille Lauro e il giallo della scaletta modificata per non incontrarsi x.com