Perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco di Sanremo | Carlo Conti spiega il cambio di scaletta

Oggi si è svolta una conferenza stampa in cui si è parlato del cambio di scaletta a Sanremo 2026. In particolare, è stato chiarito perché Achille Lauro non abbia più coinvolto Fedez durante la seconda serata. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa modifica.