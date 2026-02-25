Sanremo Achille Lauro e l’omaggio alle vittime di Crans-Montana

Il ricordo delle vittime di Crans-Montana arriva sul palco del teatro Ariston di Sanremo nella seconda giornata del Festival nel modo forse più delicato e naturale possibile per questo contesto. A omaggiare le 41 giovani vittime sarà Achille Lauro, la cui canzone “Perdutamente” è diventata in qualche modo un inno alla memoria di tutti i ragazzi di Crans-Montana grazie alla mamma di Achille Barosi, di 16 anni, che l’ha intonata a squarciagola sulla bara del figlio nel giorno dei funerali, così come facevano insieme nei loro viaggi in auto. Un modo per continuare a sentirlo vicino, per continuare a condividere con lui un momento solo loro, che ora è diventato di tutto il Paese. “Achille Lauro avrà due momenti musicali, canterà ‘16 Marzo’ con Laura Pausini, che l'ha anche interpretata nel suo nuovo album, e poi avrebbe dovuto proporre il brano dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

