Sanremo 2026 Achille Lauro canterà Perdutamente per rendere omaggio ai morti di Crans-Montana

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con un emozionante momento di raccoglimento in musica. Achille Lauro canterà infatti il suo brano Perdutamente dedicandolo alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Ad annunciare il cambio di programma è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa della kermesse. Perché Achille Lauro canterà “Perdutamente” a Sanremo Come riferito da Carlo Conti, inizialmente l’idea condivisa con l’artista era quella di proporre altri brani durante la serata, tra cui “16 marzo” insieme a Laura Pausini e “Incoscienti giovani”. La scaletta è stata però modificata dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana e, in particolare, dopo che Erica, la madre di una delle vittime (Achille Barrosi) ha intonato proprio Perdutamente durante il funerale del figlio. Achille Lauro, Pilar Fogliati, Carlo Conti e Lillo in posa davanti ai fotografi Un gesto che ha colpito profondamente lo stesso Achille Lauro e l’organizzazione del Festival di Sanremo, spingendo alla scelta di trasformare l’esibizione prevista in un omaggio musicale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: l’appello per l’omaggio al FestivalIn occasione di Sanremo 2026, si parla di un omaggio speciale a Achille Lauro e alla sua canzone

Crans-Montana, ai funerali di Achille Barosi i familiari cantano "Perdutamente" di Achille LauroAi funerali di Achille Barosi, il giovane studente milanese deceduto nell’incendio di Crans-Montana, i familiari hanno cantato “Perdutamente” di Achille Lauro.

“Perdutamente” di Achille Lauro è diventato un inno per ricordare le vittime di Crans-Montana

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Achille Lauro chiude le Olimpiadi, brividi prima di Sanremo 2026: Per me è speciale, sono onorato; Sanremo 2026, al via il toto look: la sfida dell'abito monocolore per Pausini e l'estro di Achille Lauro.

Sanremo 2026, la conferenza stampa della seconda serata in diretta: Carlo Conti annuncia omaggio alle vittime di Crans Montana con Achille LauroLa conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026: Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati in diretta dalla sala stampa ... fanpage.it

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

LA SCALETTA #sanremo Atteso il duetto di Laura Pausini e Achille Lauro che si esibiranno in “16 marzo” - facebook.com facebook

Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata. Questa sera i co-conduttori sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Ospiti: gli azzurri olimpici e paralimpici. Spazio alle Nuove Proposte. Bresh in Piazza Colombo x.com