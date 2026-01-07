Crans-Montana al funerale di Barosi i parenti cantano Perdutamente di Achille Lauro – Video

A Crans-Montana si è svolto il funerale di Achille Barosi, lo studente sedicenne deceduto nella tragedia di Capodanno. La cerimonia è stata segnata dalla commozione dei presenti, con i parenti e gli amici che hanno cantato “Perdutamente” di Achille Lauro. La bara bianca è stata portata fuori dall’abbazia di Sant’Ambrogio, accompagnata dal dolore di un’intera comunità colpita dalla tragedia.

La bara bianca di Achille Barosi, l o studente sedicenne vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha lasciato l’abbazia di Sant’Ambrogio tra due ali di folla, seguita dai genitori e gli amici, tra cui Edoardo che era con Achille la sera dell’incendio al locale Le Constellation e si è salvato dal rogo che ha causato la morte di 40 morti e oltre cento feriti. Sul sagrato dell’abbazia la madre e gli amici hanno cantato sulle note di Perdutamente di Achille Lauro. Commovente l’abbraccio del nonno materno al feretro che in lacrime ha detto: “Ora lo porto via con me” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, al funerale di Barosi i parenti cantano “Perdutamente” di Achille Lauro – Video Leggi anche: Crans-Montana, ai funerali di Achille Barosi i familiari cantano "Perdutamente" di Achille Lauro Leggi anche: Crans-Montana, lo struggente omaggio della famiglia di Achille Barosi sulle note di Achille Lauro – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì il funerale a Milano: proclamato lutto cittadino; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, nelle camere ardenti amici e familiari: “Ora possiamo solo chiedere giustizia”; Lutto cittadino per Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana. Tragedia di Crans-Montana, a Lugano i funerali di Sofia Prosperi: “Una vita piena ed eterna” - svizzera, studentessa l’International School of Como, officiato dal vescovo della città ticinese Alain de Raemy ... msn.com

