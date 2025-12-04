Castel Bolognese oltre 25 mila euro per il sostegno ai progetti educativi nelle scuole

Il Comune di Castel Bolognese conferma per quest’anno un impegno deciso a favore del mondo scolastico, consapevole che offrire ai bambini e ai ragazzi opportunità di crescita, formazione e partecipazione significhi costruire una comunità più forte, inclusiva e consapevole. Oltre al contributo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

