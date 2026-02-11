La discussione sulla legge elettorale si surriscalda. La maggioranza vuole approvarla entro l’estate e punta a un sì rapido, anche se la differenza tra le liste potrebbe essere minima. Viene accelerato il passo per arrivare prima, senza perdere tempo.

Se da una parte si decelera sulla riforma del sistema di elezione dei sindaci in vigore nelle grandi città dal 1993 che mira a rendere i ballottaggi residuali, dall’altra si accelera sul superamento dell’attuale Rosatellum in vista delle politiche: il proporzionale con premio di maggioranza che dona vittoria e governabilità al primo arrivato, anche di un soffio, deve essere pronto subito dopo il referendum per arrivare al sì di almeno una delle due Camere prima dell’estate. Perché quel che è certo è che il neo partito di Vannacci, stimato nei sondaggi attorno al 3%, ha convinto anche i più restii nel centrodestra a togliere i collegi uninominali del Rosatellum (il 37% del totale dei seggi), sistema con il quale già prima della scissione in casa leghista il risultato delle elezioni sarebbe stato una probabile “non vittoria”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettorale

Approfondimenti su Vannacci Caso

Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta spingendo il governo Meloni a accelerare sui tempi per l'adozione di una nuova legge elettorale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vannacci Caso

Argomenti discussi: Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettorale; Molinari: Da Vannacci soltanto slogan. Sulla sicurezza la Lega spinge il governo a provvedimenti concreti; Lega, Salvini spinge fuori Vannacci il disertore: è come Fini; Per Meloni ora l’incognita Vannacci.

Sondaggi politici 2026/ Decreto Sicurezza ‘spinge’ Meloni al 31%: Pd sotto 22%, Lega ko dopo il caso VannacciSondaggi politici Tecnè dopo la settimana tra sicurezza, Referendum e Olimpiadi: bene Meloni al 31%, calo Lega e M5s. Sui leader tiene Salvini ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo FI su Lega (dopo addio Vannacci): nuovo calo Pd 22%, Calenda in crisiSupermedia YouTrend dei sondaggi politici: caos limitato per il Governo, Lega sotto FI, caso Vannacci per ora incide poco. Calo di Pd e M5s ... ilsussidiario.net

I voltagabbana, e il caso Vannacci ne è ulteriore e definitiva conferma, in Italia rappresentano l’idea che l’opinione non abbia bisogno di una ragione, che in politica la passione non conti, la lealtà non sia un valore e la coerenza non riassuma una disciplina, u - facebook.com facebook

Caso Vannacci, la Lega vuole la legge “anti-traditori”: la proposta per modificare la Costituzione x.com