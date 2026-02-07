Castelli | Operativa la proroga della zona franca sisma per il 2026

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che la proroga della Zona franca del sisma 2016 si estende fino al 2026. Guido Castelli ha confermato che la misura rimane attiva, offrendo ancora più tempo alle aziende colpite dal terremoto per beneficiare delle agevolazioni. La decisione arriva dopo settimane di attesa e potrebbe aiutare molte imprese a riprendersi e a investire nuovamente nella zona.

Guido Castelli ANCONA – "Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la comunicazione che rende operativa la proroga della Zona franca del sisma 2016 anche per il 2026". Lo afferma il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, spiegando che "da oggi le imprese dell'Appennino centrale che operano nella Zfu e che erano risultate ammissibili alle agevolazioni fiscali e contributive per importi non scontati nelle precedenti annualità, per mancanza di capienza fiscale, potranno usufruirne sugli F24 relativi al periodo di imposta 2026". Secondo Castelli, la misura rappresenta "un segnale concreto, importante, di attenzione verso i territori colpiti dal sisma".

