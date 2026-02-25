Almanacco | Giovedì 26 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 26 Febbraio è il 57° giorno del calendario gregoriano. Mancano 308 giorni alla fine dell'anno. 1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico; 1947 – In Jugoslavia il generale tedesco Alexander Löhr viene condannato a morte per crimini di guerra nei confronti di civili jugoslavi e fucilato; 1982 – Iniziano le trasmissioni di Radio Italia la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana; 1991 - Guerra del Golfo: su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait; 1993 – Un'autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York causando la morte di 6 persone e il ferimento di diverse centinaia; 2006 – Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

