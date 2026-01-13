Accadde oggi | 13 gennaio il naufragio della nave Costa Concordia

Il 13 gennaio 2012, si verificò il naufragio della Costa Concordia al largo dell’isola del Giglio. La tragedia, che coinvolse centinaia di persone, rimane uno dei più gravi incidenti marittimi italiani. Il comandante Francesco Schettino si allontanò dalla nave durante la crisi, suscitando numerose polemiche. Questo evento segnò una svolta nella sicurezza e nella gestione delle emergenze in ambito marittimo, lasciando un’impronta significativa nella memoria collettiva.

Francesco Schettino, comandante della nave, si rifugiò su uno scoglio a guardare la scena da lontano La sera del 13 gennaio 2012 un viaggio che doveva regalare sogni si interruppe bruscamente e dolorosamente, e la favola diventò un incubo. La nave da

