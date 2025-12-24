Una giovane ha accusato un improvviso malore nel pomeriggio di oggi mentre passeggiava lungo Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi e avviare le verifiche del caso; stando alle prime ricostruzioni, l'episodio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Salerno, malore per una giovane in centro: accertamenti per presunto abuso di alcol

Malore mentre è seduta su di una panchina, anziana soccorsa dal 118.

Paura a #Salerno: donna colta da malore in piazza Alario - facebook.com facebook