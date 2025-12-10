L' Amat lancia l' abbonamento di Natale dieci euro per viaggiare su bus e tram fino al 6 gennaio
L'Amat presenta l'abbonamento di Natale, un'offerta speciale valida fino al 6 gennaio. Con un costo di soli dieci euro, permette di viaggiare su bus e tram, incentivando l'uso del trasporto pubblico durante le festività e contribuendo a ridurre il traffico in città. La promozione è stata adottata su indicazione del sindaco Roberto Lagalla.
Nuova promozione di Amat. Su indicazione del sindaco Roberto Lagalla - per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico ed anche per snellire la circolazione stradale in questo periodo di festività - da oggi e fino a tutto il 6 gennaio l'azienda di via Roccazzo propone l'abbonamento "Promo.
