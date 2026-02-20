Audizione di Amtab in Comune | bilancio in ordine Abbonamenti a 20 euro fino a febbraio

L'Amtab ha presentato il suo bilancio durante un'audizione lunga tre ore al Comune, dimostrando stabilità finanziaria. La società di trasporto pubblico ha annunciato che gli abbonamenti mensili costeranno 20 euro fino a febbraio, offrendo un risparmio ai pendolari. Durante l'incontro sono stati discussi anche i nuovi progetti per migliorare il servizio. La riunione ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali e tecnici del settore. La prossima fase prevede l'implementazione delle misure annunciate.

L'amministratore unico Amtab, Luca D'Amore, assieme ai dirigenti delle varie ripartizioni aziendali, ha delineato il quadro della società travolta 2 anni fa dall'inchiesta 'Codice interno' Un'audizione fiume, durata circa 3 ore, per fare il punto sulla situazione dell'Amtab, la partecipata di trasporto pubblico della città di Bari, dei progetti in atto e di quelli futuri. In Commissione aziende del Comune, presieduta da Nicola Loprieno, è giunto l'amministratore unico Amtab, Luca D'Amore, assieme ai dirigenti delle varie ripartizioni aziendali, i quali hanno delineato il quadro della società, travolta nel 2024 dall'inchiesta 'Codice interno', riguardante presunti intrecci tra clan e politica locale, passata due anni fa dall'amministrazione giudiziaria al controllo giudiziario, recentemente prorogato dal Tribunale di Bari fino al 26 febbraio 2028.