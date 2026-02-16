Montemiletto approvato il progetto per la nuova scuola a Pastene

Da avellinotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Montemiletto ha dato il via libera al progetto per costruire una nuova scuola a Pastene, dopo aver deciso di investire circa 14 milioni di euro. La decisione arriva in seguito alle richieste dei genitori e alle esigenze di modernizzare le strutture scolastiche del paese, con l’obiettivo di offrire un ambiente più sicuro e funzionale agli studenti. La futura scuola sorgerà su un terreno già individuato in via principale, vicino alle aree verdi e ai servizi della zona.

MONTEMILETTO – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola in località Pastene, per un importo complessivo di 14.154.284,82 euro. A darne comunicazione è una nota del vicesindaco Nunzia Vietri, con delega alla Scuola. Nel documento l’amministrazione attribuisce il risultato al lavoro svolto negli ultimi anni per reperire le risorse necessarie alla progettazione e per completare l’iter tecnico-amministrativo, culminato con l’emissione del decreto di finanziamento per l’importo definitivo assegnato. Il progetto, viene precisato, ha superato le verifiche degli enti competenti.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

