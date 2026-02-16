Montemiletto approvato il progetto per la nuova scuola a Pastene

La Giunta di Montemiletto ha dato il via libera al progetto per costruire una nuova scuola a Pastene, dopo aver deciso di investire circa 14 milioni di euro. La decisione arriva in seguito alle richieste dei genitori e alle esigenze di modernizzare le strutture scolastiche del paese, con l’obiettivo di offrire un ambiente più sicuro e funzionale agli studenti. La futura scuola sorgerà su un terreno già individuato in via principale, vicino alle aree verdi e ai servizi della zona.

MONTEMILETTO – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola in località Pastene, per un importo complessivo di 14.154.284,82 euro. A darne comunicazione è una nota del vicesindaco Nunzia Vietri, con delega alla Scuola. Nel documento l'amministrazione attribuisce il risultato al lavoro svolto negli ultimi anni per reperire le risorse necessarie alla progettazione e per completare l'iter tecnico-amministrativo, culminato con l'emissione del decreto di finanziamento per l'importo definitivo assegnato. Il progetto, viene precisato, ha superato le verifiche degli enti competenti. Il progetto è stato redatto, su incarico dell'attuale amministrazione comunale dall'architetto Miano. Con Delibera n. 2 del 22.01.2026, pubblicata solo oggi 06.02.2026 (!!) la Giunta comunale di Montemiletto ha approvato il progetto definitivo del nuovo Istituto scolastico di Montemiletto. Per chi conosce la vicenda ricorderà che sono anni che se ne parla ma,