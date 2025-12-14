Abbadia San Salvatore, paese di montagna in Toscana, affronta le sfide delle distanze che influenzano le sue attività produttive e la vita quotidiana. Il sindaco Niccolò Volpini evidenzia le criticità legate alle dinamiche delle aree interne, sottolineando l'importanza di interventi per salvaguardare il patrimonio economico e sociale del territorio.

Sindaco Niccolò Volpini, qual è lo stato di "salute" del suo paese? "Un paese di montagna che soffre le distanze; che soffre le tematiche, le dinamiche, delle aree interne della Toscana diffusa. Le distanze rappresentano una criticità importante, diffusa, nel mantenimento dei servizi delle attività commerciali Questo il contesto, l’impegno, più complicato da assolvere anche perché molti servizi è legata al numero dei residenti che diminuiscono proprio per le distanze e i servivi. E questo ci penalizza". In che senso? "Nel senso più profondo, a partire da quella che è la nostra storia occupazionale. Lanazione.it

Abbadia San Salvatore: "Le distanze sono la criticità. Dobbiamo salvaguardare le nostre attività produttive" - Il sindaco Niccolò Volpini racconta il suo territorio, tra luci ed ombre. lanazione.it