A tutto Pogacar L’avvistamento sul Poggio e la dedica speciale alle Strade Bianche 2026

Tadej Pogacar si è fatto notare durante un allenamento sul Poggio, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo. La sua presenza in questa zona è stata accompagnata da una dedica speciale alle Strade Bianche 2026, lasciando intendere una certa attenzione per le prossime sfide. L’evento ha suscitato curiosità tra gli osservatori, pronti a seguire i suoi futuri passi nel mondo delle corse.

Roma, 26 febbraio 2026 - L'ossessione di Tadej Pogacar nei confronti della Milano-Sanremo si arricchisce di un nuovo capitolo: nei giorni in cui la località ligure è protagonista per il Festival, lo sloveno vi si reca per una sessione di allenamento a ritmo altissimo, scortato dalla moto come da nuova consuetudine della UAE Team Emirates-XRG. Pogacar, il debutto alla Strade Bianche 2026 e la dedica speciale. Per una volta non si tratta della voglia di cavalcare la scia e migliorare le proprie performance, diventato un obiettivo di professionisti e amatori anche durante semplici allenamenti per far segnare magari il miglior tempo sull'app Strava: la moto-scorta a Pogacar è diventata un'esigenza per provare a evitare altri contrattempi con i fan, come accaduto in Spagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

POGACAR FORCES CHANGES TO THE SIXTH MONUMENT STRADE BIANCHE!

