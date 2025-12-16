a tu per tu con san francesco

Giovedì alle 18, presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, si terrà lo spettacolo

" Dalla ferita alla letizia" è lo spettacolo che si terrà, giovedì alle 18, a Palazzo Lombardia Auditorium Testori, da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory. Una serata di poesia, teatro, musica e canto per uno scambio di storie su Francesco, sull’uomo, sul visionario, sul giullare, sul mistico, sullo scrittore, tutto accompagnato da proiezioni di opere d’arte di Giotto, Cimabue, Caravaggio dedicate all’inventore del presepio. Un evento che intreccia generi culturali anticipando le celebrazioni per i 800 anni dalla scomparsa di San Francesco. Un viaggio, attraverso letture, poesia e musica, che porta gli spettatori ad esplorare e celebrare l’attualità del pensiero francescano e il suo amore rivoluzionario per le creature del mondo. Ilgiorno.it

