Terni giovanissimi sorpresi nella notte con due coltelli lungo viale Trento | denunciati

Due giovani ucraini di 18 e 19 anni sono stati fermati dai carabinieri di Papigno nella notte a Terni. I due avevano in mano due coltelli, e sono stati subito denunciati. La polizia li ha sorpresi mentre passeggiavano lungo viale Trento.

Due giovanissimi ucraini – rispettivamente di diciotto e diciannove anni – sono stati sorpresi nella notte dai carabinieri della stazione di Papigno, in possesso di altrettanti coltelli lungo viale Trento. I militari hanno denunciato i ragazzi per porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre hanno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Viale Trento Sorpresi in piena notte con coltello e spray urticante: denunciati I carabinieri sono intervenuti di notte e hanno sorpreso due persone con un coltello e uno spray urticante. Cremona, sorpresi a rubare nella piazzola ecologica: due denunciati per tentato furto aggravato La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Viale Trento Terni, coppia di ventenni con visto turistico sorpresi con oltre 40 grammi di cocaina: arrestati per spaccioI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio due cittadini albanesi, un 23enne e una donna di 22 a ... corrieredellumbria.it Terni, quasi settanta dosi di cocaina nella Mini Cooper presa a noleggio: nei guai un finto turista albaneseTERNI - Con la Mini Cooper presa a noleggio e in tasca un visto turistico sta consegnando le dosi di cocaina ai clienti. «Sono uno studente universitario, frequento giurisprudenza e non ho nulla da ... ilmessaggero.it 1^ PROVA INTERREGIONALE GPG SCIABOLA TERNI 12/14 dicembre 2025 GIOVANISSIMI federico sciullo GIOVANISSIME azzurra lucattini #lazioschermstyle #lazioschermafamily #lazioschermadoc #laziosocietàsportiva #sabre - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.