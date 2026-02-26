A Sanremo 2026 il make up punta tutto sugli occhi vestiti di luce La tendenza vuole ombretti metallici gloss trasparenti e nuance iridescenti

Glitter, finish metallici e glossati, iridescenze. Sul palco el'Ariston, il trucco occhi diventa prezioso, ricchissimo di luci Sul palcoscenico di Sanremo 2026 infatti il make up occhi è "splendido splendente" grazie a tonalità iridescenti, ricche di riflessi e luminosissime. Come quelle scelte da Pilar Fogliati ed Elettra Lamborghini ma anche da Levante nella prima serata. Tonalità traslucide che catturano i riflettori del palcoscenico, perfette per make up radiosi. C'è un fil rouge, o meglio un fil di luce, che collega i beauty look di Sanremo 2026. Ed è il make up occhi, fatto di iridescenze, bagliori e riflessi che illuminano gli sguardi.

© Iodonna.it - A Sanremo 2026, il make up punta tutto sugli occhi, vestiti di luce. La tendenza vuole ombretti metallici, gloss trasparenti e nuance iridescenti

Profondo, lucido, mai piatto: il castano conquista con nuance calde e luminose. Dal cicocolato al quasi nero effetto gloss, all'insegna dellla luminositàLucido, profondo, mai piatto: nel 2026 il castano si prende la scena con una nuova eleganza.

Ombretti effetto jeans vissuto, rossetti glossy e smalti metal chic: il trend occhi della PE 2026 è già qui. E Chanel è l'ispirazione perfetta da imitareC’è una sfumatura che più di altre sta definendo lo sguardo della Primavera-Estate 2026: il denim.

