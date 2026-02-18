Ombretti effetto jeans vissuto rossetti glossy e smalti metal chic | il trend occhi della PE 2026 è già qui E Chanel è l' ispirazione perfetta da imitare

Durante la Fashion Week, i designer hanno portato in passerella un nuovo stile di trucco occhi ispirato al denim, che sta già conquistando le appassionate di make-up. Questo look si distingue per gli ombretti effetto jeans vissuto, abbinati a rossetti glossy e smalti metallizzati, creando un aspetto fresco e moderno. Chanel ha lanciato questa tendenza, proponendo sfumature di blu chiaro e polveroso che richiamano le tonalità del denim, già molto apprezzate tra le fashioniste.

C ’è una sfumatura che più di altre sta definendo lo sguardo della Primavera-Estate 2026: il denim. Una nuance blu chiaro, leggermente polverosa, vellutata. Che richiama i jeans vissuti e il loro fascino democratico. Dalle sfilate allo street style, il trucco occhi denim soft è la nuova base raffinata su cui mixare matite blu e nere, beige e marroni. Senza contrasti aggressivi né effetti troppo urlati, come suggerisce la nuova capsule makeup di Chanel interpretata da Lily-Rose Depp. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Chanel make up primavera 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

