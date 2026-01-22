Profondo lucido mai piatto | il castano conquista con nuance calde e luminose Dal cicocolato al quasi nero effetto gloss all' insegna dellla luminosità

Nel 2026, il castano si distingue per nuance calde e luminose, offrendo un look profondo e sofisticato. Dalle tonalità più scure come il cioccolato e il quasi nero effetto gloss, alle sfumature più luminose e naturali, questa colorazione valorizza la bellezza dei capelli con riflessi eleganti e texture lucide. Una scelta che unisce profondità e luminosità, per un aspetto naturale ma ricercato.

