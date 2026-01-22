Profondo lucido mai piatto | il castano conquista con nuance calde e luminose Dal cicocolato al quasi nero effetto gloss all' insegna dellla luminosità
Nel 2026, il castano si distingue per nuance calde e luminose, offrendo un look profondo e sofisticato. Dalle tonalità più scure come il cioccolato e il quasi nero effetto gloss, alle sfumature più luminose e naturali, questa colorazione valorizza la bellezza dei capelli con riflessi eleganti e texture lucide. Una scelta che unisce profondità e luminosità, per un aspetto naturale ma ricercato.
L ucido, profondo, mai piatto: nel 2026 il castano si prende la scena con una nuova eleganza. Le nuove sfumature di capelli castani puntano tutto su riflessi sofisticati, texture luminose e una lucentezza piena di salute. Dai castani caldi e golosi alle nuance scure effetto gloss, fino alle schiariture soft che non tradiscono la profondità del colore, il nuovo anno celebra il castano come scelta di stile consapevole e senza tempo. Jennifer Aniston “tradisce” il biondo: il divertente ritorno alle origini (castane) con Courteney Cox X Capelli castani 2026: le ispirazioni di castano per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
