Accoglienza per i senza fissa dimora La scuola si trasforma in dormitorio

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resterà in centro storico il luogo di accoglienza notturna del Comune per le persone senza fissa dimora. Si tratta dell’ex scuola di Porta Fiume. Gli scolari da settembre frequentano infatti la scuola dell’Osservanza e le aule, i vani e le pertinenze esterne, frequentati fino all’anno scolastico scorso, sono inutilizzati. È in capo all’Unione dei Comuni Valle Savio, attraverso il settore Servizi sociali, premette l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia del comune di Cesena Carmelina Labruzzo – gestire l’ accoglienza notturna dedicata a donne e a uomini in condizione di forte marginalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

accoglienza per i senza fissa dimora la scuola si trasforma in dormitorio

© Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza per i senza fissa dimora. La scuola si trasforma in dormitorio

News recenti che potrebbero piacerti

accoglienza senza fissa dimoraAccoglienza per i senza fissa dimora. La scuola si trasforma in dormitorio - Resterà in centro storico il luogo di accoglienza notturna del Comune per le persone senza fissa dimora. Scrive ilrestodelcarlino.it

accoglienza senza fissa dimoraCesena, l’ex scuola Porta Fiume per l’accoglienza notturna alle persone senza fissa dimora - Gli spazi che per decenni hanno ospitato una scuola resteranno a disposizione della comunità trasformandosi in una casa per le persone che una casa ... Riporta corriereromagna.it

accoglienza senza fissa dimoraPiano freddo del Comune per i senza dimora, 100 posti in più - Il Comune di Genova insieme alle realtà del terzo settore, è pronto a partire, lunedì 8 dicembre, con l'attivazione del Piano Inverno 2025- Lo riporta ansa.it

Modena: programma di accoglienza invernale per i senza fissa dimora - immagine di repertorio Partito il primo novembre, con l’avvio delle uscite serali delle unità di strada volontarie, sarà attivo fino al 31 marzo il programma di accoglienza invernale, coordinato dal C ... Da sassuolo2000.it

Freddo: cresce l’apprensione per le persone senza dimora - Il Campidoglio incrementa unità e posti letto; i volontari Caritas diretti verso gli «angoli più nascosti della città». Come scrive romasette.it

ACCOGLIENZA INVERNALE, IN CITTA’ 200 I SENZA FISSA DIMORA MONITORATI - Circa 200 persone senza fissa dimora vivono sul territorio di Modena, e di queste una ottantina trascorrono le notti in strada. Secondo tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Accoglienza Senza Fissa Dimora