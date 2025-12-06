Accoglienza per i senza fissa dimora La scuola si trasforma in dormitorio
Resterà in centro storico il luogo di accoglienza notturna del Comune per le persone senza fissa dimora. Si tratta dell’ex scuola di Porta Fiume. Gli scolari da settembre frequentano infatti la scuola dell’Osservanza e le aule, i vani e le pertinenze esterne, frequentati fino all’anno scolastico scorso, sono inutilizzati. È in capo all’Unione dei Comuni Valle Savio, attraverso il settore Servizi sociali, premette l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia del comune di Cesena Carmelina Labruzzo – gestire l’ accoglienza notturna dedicata a donne e a uomini in condizione di forte marginalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
