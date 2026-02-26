A Piazzapulita il Premio Nobel per la Pace Oleksandra Matvijcuk
Questa sera, Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita su La7. Tra gli argomenti trattati, si parlerà di questioni di attualità e di temi che coinvolgono il panorama internazionale. La trasmissione invita gli spettatori a seguire il dibattito e a riflettere sulle tematiche presentate nel corso della serata.
Referendum, Ucraina e Epstein Files tra i temi della puntata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 26 febbraio 2026 Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 26 febbraio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7.
Oleksandra Matvij?uk è la donna europea dell’anno per LinkiestaQuest’anno Linkiesta ha deciso di premiare come donna europea dell’anno una leader silenziosa, che non guida governi e non compare nelle classifiche...
Ucraina, la Nobel per la Pace Matvijcuk: “Putin mente e usa Trump per guadagnare tempo”“Putin non vuole la pace, vuole vincere questa guerra e raggiungere i suoi obiettivi strategici”.