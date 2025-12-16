Oleksandra Matvij?uk è la donna europea dell’anno per Linkiesta

Oleksandra Matvijuk è stata proclamata donna europea dell’anno da Linkiesta, riconoscimento a una leader silenziosa e determinata. Questa onorificenza celebra il suo impegno e il suo ruolo cruciale, spesso nascosto dietro le quinte, che ha segnato un anno importante a livello europeo.

© Linkiesta.it - Oleksandra Matvij?uk è la donna europea dell'anno per Linkiesta Quest'anno Linkiesta ha deciso di premiare come donna europea dell'anno una leader silenziosa, che non guida governi e non compare nelle classifiche sui politici più influenti. È una giurista ucraina che da anni combatte una guerra altrettanto importante, quella della memoria. Una guerra fatta di parole, di documenti, di prove raccolte pazientemente e ripetute ancora, ancora e ancora, finché il mondo non imparerà che cosa è davvero l'invasione russa affinché non venga archiviata come un incidente della storia. La nostra redazione ha scelto Oleksandra Matviichuk per illuminare ancora una volta un paese che nella sua ora più buia, quella della negoziazione tra le grandi potenze, rischia di vedersi togliere dalla diplomazia ciò che non ha ceduto sul campo.