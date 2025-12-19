Ucraina la Nobel per la Pace Matvijcuk | Putin mente e usa Trump per guadagnare tempo

Oleksandra Matvijcuk, premio Nobel per la Pace 2022 e leader del Centro per le libertà civili in Ucraina, denuncia un inganno di Putin. Secondo lei, il presidente russo mente e usa Trump come strumento per guadagnare tempo, nascondendo le vere intenzioni di voler vincere la guerra e raggiungere i propri obiettivi strategici. Una lettura critica delle recenti dichiarazioni di Putin sulle possibilità di pace.

© Lapresse.it - Ucraina, la Nobel per la Pace Matvijcuk: "Putin mente e usa Trump per guadagnare tempo" " Putin non vuole la pace, vuole vincere questa guerra e raggiungere i suoi obiettivi strategici". Lo ha detto in un'intervista a LaPresse Oleksandra Matvijcuk, leader del Centro per le libertà civili, organizzazione ucraina insignita del Premio Nobel per la Pace 2022, commentando le dichiarazioni del presidente russo sulla disponibilità ad accettare il piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo Matvijcuk, Mosca utilizza il linguaggio della pace in modo strumentale. "Putin vede i negoziati solo come uno strumento per guadagnare tempo, ridurre il sostegno internazionale all'Ucraina e presentare la sua aggressione come una nuova realtà con cui il mondo dovrebbe fare i conti".

