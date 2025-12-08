Imprese straniere in crescita in sei anni aumentate più del 12%
Un dato molto interessante quello registrato da Cna Padova e Rovigo che segnala l'aumento l'aumento non solo dei lavoratori ma pure delle imprese, straniere, che operano nel nostro mercato. Nel 2024 le imprese a conduzione straniera in provincia di Padova sono 9.534, pari all’11,2% del totale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
