A Napoli il nuovo Museo dei Trasporti con i vecchi bus i tram e i treni gialli della metro 1

A Napoli apre un nuovo spazio dedicato ai trasporti storici, ospitando bus, tram e treni gialli della metro 1. L’area scelta è l’ex officina Croce Lagno di Anm, pronta a diventare un punto di riferimento per chi desidera conoscere la storia dei mezzi pubblici locali. La struttura promette di offrire un percorso tra veicoli d’epoca e dettagli tecnici.