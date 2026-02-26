A Napoli il nuovo Museo dei Trasporti con i vecchi bus i tram e i treni gialli della metro 1
A Napoli apre un nuovo spazio dedicato ai trasporti storici, ospitando bus, tram e treni gialli della metro 1. L’area scelta è l’ex officina Croce Lagno di Anm, pronta a diventare un punto di riferimento per chi desidera conoscere la storia dei mezzi pubblici locali. La struttura promette di offrire un percorso tra veicoli d’epoca e dettagli tecnici.
Il progetto per il museo dei trasporti di Napoli nell'ex officina Croce Lagno di Anm: "Potrebbe chiamarsi Atan, dentro anche i trenini gialli della Linea 1 dismessi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
