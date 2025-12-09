Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli | metro bus e funicolari a rischio Orari e fasce di garanzia

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anm informa che venerdì 12 dicembre 2025 l'organizzazione sindacale CGIL aderisce allo sciopero generale di 24 ore.L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

