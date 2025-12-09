Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli | metro bus e funicolari a rischio Orari e fasce di garanzia
Anm informa che venerdì 12 dicembre 2025 l'organizzazione sindacale CGIL aderisce allo sciopero generale di 24 ore.L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"
Legnano, nuovo sciopero dei dipendenti di Ala: raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre
Nuovo sciopero nella sanità: possibili disagi
Sciopero mezzi a Roma. Atac: "Metro aperte". Giornata nera per chi si sposta, venerdì nuovo stop generale Leggi qui - https://www.ilriformista.it/sciopero-mezzi-a-roma-atac-metro-aperte-giornata-nera-per-chi-si-sposta-venerdi-nuovo-stop-generale-492402/ - facebook.com Vai su Facebook
Servizi ambientali, nuovo sciopero per mercoledì 10 dicembre. #aostasera #lavoro Vai su X
