Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli | metro bus e funicolari a rischio Orari e fasce di garanzia

Anm informa che venerdì 12 dicembre 2025 l'organizzazione sindacale CGIL aderisce allo sciopero generale di 24 ore.L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Legnano, nuovo sciopero dei dipendenti di Ala: raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre

Nuovo sciopero nella sanità: possibili disagi

Sciopero mezzi a Roma. Atac: "Metro aperte". Giornata nera per chi si sposta, venerdì nuovo stop generale Leggi qui - https://www.ilriformista.it/sciopero-mezzi-a-roma-atac-metro-aperte-giornata-nera-per-chi-si-sposta-venerdi-nuovo-stop-generale-492402/ - facebook.com Vai su Facebook

Servizi ambientali, nuovo sciopero per mercoledì 10 dicembre. #aostasera #lavoro Vai su X

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: metro, bus e funicolari a rischio. Orari e fasce di garanzia - Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. napolitoday.it scrive