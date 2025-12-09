Sciopero trasporti Roma mobilitazione di 24 ore della rete Atac a rischio bus metro e tram regolari le linee gestite da Cotral e Trenitalia

Martedì 9 dicembre si svolge uno sciopero di 24 ore dei trasporti a Roma, con rischi di interruzioni per bus, metro e tram. Le linee gestite da Cotral e Trenitalia manterranno regolarità, mentre nelle stazioni metroferroviarie potrebbero essere sospesi servizi come scale mobili e biglietterie. La mobilitazione interessa l'intera rete, influenzando i pendolari della capitale.

Durante la mobilitazione, nelle stazioni della rete metroferroviaria aperte non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, né il servizio delle biglietterie A Roma la settimana si apre con uno sciopero dei trasporti di 24 ore che oggi, martedì 9 dicembre, coinvol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero trasporti Roma, mobilitazione di 24 ore della rete Atac, a rischio bus, metro e tram, regolari le linee gestite da Cotral e Trenitalia

Altre letture consigliate

Sciopero dei trasporti a Roma: oggi a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni ift.tt/xvuWy3o Vai su X

Sciopero dei trasporti martedì 9 dicembre: a Roma bus e metro a rischio - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Atac a Roma il 9 dicembre: guida a orari e fasce garantite - Sciopero 9 dicembre a Roma: bus, metro e tram a rischio nella Capitale, garantite solo le fasce minime di servizio. Come scrive notizie.it