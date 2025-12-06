Raccolti 67 milioni in un anno ma salgono i costi | chi sta finanziando la Scala di Milano
È una macchina ben oliata quella della Scala di Milano: uno dei teatri più famosi al mondo. In questi giorni si apre la stagione artistica 2025-2026 con la rappresentazione dell’opera “Una Lady Machbeth” del compositore Dmitrij Šostakovi?. Come ogni anno, la Prima della Scala non sarà soltanto un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
