Sistema Milano speculazione a tutti i costi e con ogni mezzo illecito Gruppi di pressione controllano le operazioni immobiliari più lucrative

Un'indagine della procura di Milano mette in luce come sistemi di pressione e gruppi illeciti controllino le operazioni immobiliari più profittevoli, ostacolando progetti di rigenerazione urbana e mantenendo uno status quo basato sulla speculazione e il rispetto delle regole.

Milano – I progetti di rigenerazione urbana al centro dell'indagine della procura di Milano "sono significativi dell'azione di gruppi di pressione che controllano le operazioni immobiliari più lucrative, e che operano attivamente per assicurare il mantenimento di tale sistema ("discrezionale in deroga"), escludendone chi non vi appartiene, ed impedire che l'azione del Comune venga ricondotta sui binari del rispetto del territorio e della legalità". Sono le considerazioni dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici - titolari, con l'aggiunto Tiziana Siciliano, della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica - riportate nel provvedimento con cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto il sequestro preventivo del cantiere dell'immobile di lusso in via Anfiteatro, a Brera.

