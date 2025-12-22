Nuovo record per l'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci | oltre 50 milioni di passeggeri in un anno

Un record storico quello con cui si chiude questo 2025 a Roma: l'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci ha superato per la prima volta i 50 milioni di passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

