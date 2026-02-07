Valutare non è misurare | effetti psicologici il voto come orientamento il ruolo educativo

La valutazione fa parte della vita di tutti i giorni. La usiamo nel lavoro, nelle amicizie e nelle decisioni che prendiamo. Spesso pensiamo che misurare qualcosa sia sufficiente, ma non è così. Valutare significa anche capire gli effetti psicologici e come un voto può influenzare le scelte di una persona. È un processo che va oltre il semplice punteggio: indica cosa consideriamo valido o riuscito.

La valutazione è una presenza costante nella vita delle persone. E' presente nel lavoro, nelle relazioni, nelle scelte quotidiane e contribuisce a definire ciò che viene considerato valido, riuscito, degno di riconoscimento. Attraverso la valutazione si costruiscono aspettative, si orientano i comportamenti e si consolida, spesso in modo silenzioso, l'immagine che ciascuno ha di sé e delle proprie possibilità, fino a incidere sulla fiducia nel futuro e sul modo di abitare il mondo.

