Contrastare la violenza economica significa restituire libertà alle donne | il convegno regionale a palazzo Imperiale

Si è aperto nella mattinata di giovedì 4 dicembre, nella cornice di palazzo Imperiale, il secondo convegno pubblico promosso dalla Regione sulla violenza economica, intitolato “Conti in sospeso - Violenza economica: un’altra forma di violenza di genere”.L’iniziativa rinnova il percorso avviato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Contrastare la violenza economica significa restituire libertà alle donne”: il convegno regionale a palazzo Imperiale

