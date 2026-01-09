A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda prova discesa Zauchensee 2026 | n di pettorale tv streaming

Venerdì 9 gennaio alle 11.30 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La gara vedrà in pista Sofia Goggia, con il suo pettorale ancora da assegnare. L’evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le performance delle atlete.

Venerdì 9 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista austriaca e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma sabato 10 gennaio, a maggior ragione dopo una prima prova interlocutoria condizionata dal rinvio di un’ora e da condizioni meteo non ideali. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30 Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 9 in vista della seconda prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee. 🔗 Leggi su Oasport.it

