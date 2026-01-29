Federica Brignone torna in pista oggi a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera. Dopo l’infortunio di aprile, la sciatrice valdostana si ripresenta sulle nevi svizzere, questa volta per cercare di risalire in classifica. La partenza è prevista alle 11, con la diretta tv e streaming garantite. La campionessa azzurra si presenta con il numero di pettorale ancora da conoscere, pronta a mettere in gioco tutta la sua esperienza e determinazione.

Federica Brignone è tornata a cimentarsi nella velocità pura dopo l’infortunio accusato a inizio aprile: la fuoriclasse valdostana è ripartita dalla prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e giovedì 29 gennaio (ore 11.00) si rimetterà di nuovo in gioco sulle nevi svizzere, prodigandosi nella seconda prova con l’intento di trovare le linee migliori in vista della gara di venerdì 30 gennaio. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 11.00 Federica Brignone è scivolata nel secondo sottogruppo di merito e dunque ha potuto pescare un numero tra 1 e 5 e tra 16 e 20 con cui presentarsi al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Federica Brignone oggi, seconda prova discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Alle 11 di giovedì 29 gennaio, Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

A che ora parte Federica Brignone oggi, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, programma esatto, tvFederica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. oasport.it

` - Federica Brignone torna a sfidare le velocità a Crans-Montana in Svizzera, ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

Dopo 292 giorni dall'infortunio, a Federica Brignone è bastata una gara per ritrovare il feeling giusto con la neve #WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #Kronplatz #Brignone x.com