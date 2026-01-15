A che ora lo sci alpino oggi | startlist prove discesa Wengen e Tarvisio tv streaming

Ecco le startlist delle prove di discesa di oggi a Wengen e Tarvisio, disponibili in diretta TV e streaming. Analizzeremo gli orari di inizio e le principali modalità di visione per seguire le competizioni. Con l’apertura della stagione di Coppa del Mondo 2026, forniamo tutte le informazioni utili per non perdere gli eventi di questa settimana.

Siamo pronti per entrare nel vivo di questa importante settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Oggi, infatti, giovedì 15 gennaio, vivremo ben due prove di discesa. Per quanto riguarda il comparto maschile andrà in scena la seconda prova della discesa di Wengen (Svizzera) sulla splendida cornice del Lauberhorn, mentre le donne inizieranno il loro fine settimana di Tarvisio con il primo allenamento sulla pista italiana. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 Quale sarà il programma? Iniziamo dal comparto maschile.

