Quando comincia e a che ora finisce la terza serata di Sanremo 2026 Gli orari
Stasera si torna sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con inizio previsto poco dopo le otto. Gli artisti si esibiranno nuovamente davanti al pubblico e alla giuria, portando sul palco le loro canzoni. La serata continuerà fino a tarda notte, con diverse esibizioni e momenti di spettacolo.
Sanremo, 26 febbraio 2026 – Stasera le porte del teatro Ariston si riapriranno per la terza serata del 76° Festival di Sanremo. La struttura ricalca il ritmo degli scorsi appuntamenti, e con ogni probabilità andrà avanti senza intoppi, nello stile dello ‘svizzero’ Carlo Conti. L'apertura è affidata alle 20.30 al PrimaFestival con Ema Stockholma, Carolina Rey e Manola Moslehi dal glass box, seguite alle 20.40 dalla diretta della gara su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay. Accanto a Carlo Conti e alla presenza fissa di Laura Pausini, il palco dell'Ariston accoglierà stasera il fascino internazionale della supermodella Irina Shayk e il talento comico di Ubaldo Pantani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026, orari seconda serata. A che ora finisce e quando cantano Achille e PausiniTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ancora una volta guidata da Carlo Conti.
Sanremo 2026, gli orari della prima serata: quando finisce e quando vedere gli ospiti più attesiImperdibile la prima serata di Sanremo: tra ospiti d’eccezione, cantanti e conduttori il primo appuntamento con la kermesse musicale più attesa...
Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari
