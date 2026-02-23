Sanremo Costa Crociere ' accende' festival con la Crociera della Musica e Max Pezzali

Costa Crociere ha deciso di coinvolgere il Festival di Sanremo con la sua iniziativa “Crociera della Musica”. La compagnia ha organizzato una crociera speciale con Max Pezzali, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti. La scelta mira a rafforzare la presenza nel settore dell’intrattenimento e a promuovere le sue vacanze marine. A bordo, i passeggeri potranno ascoltare musica dal vivo e condividere momenti con l’artista. La crociera partirà tra pochi giorni e già suscita interesse.

Roma, 23 feb.(Adnkronos) - Costa Crociere è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia insieme al Festival di Sanremo. Partita da Genova sabato 21 febbraio, e arrivata ieri nella 'città dei fiori', Costa Toscana resterà in rada per tutta la settimana del Festival, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva all'insegna della musica e dello spettacolo. Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere si conferma partner ufficiale della manifestazione, divenuta negli anni un punto di riferimento nel dialogo tra il mondo del viaggio, l'intrattenimento musicale e il territorio ligure. La rinnovata partnership è stata presentata oggi, 23 febbraio, durante la conferenza stampa organizzata da Rai Pubblicità e Rai, durante cui i main partner hanno illustrato i propri progetti di attivazione per l'edizione 2026, sempre più integrate con la città e con gli eventi che animano la settimana sanremese.

Sanremo 2026, l’opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d’artificioIl party di apertura della Crociera della Musica a bordo di Costa Toscana ha portato energia al Festival di Sanremo con fuochi d’artificio spettacolari.

Sanremo 2026: Max Pezzali trasforma Costa Toscana nella nave-evento del FestivalSanremo 2026 si avvicina e Costa Toscana si conferma protagonista, offrendo un’esperienza unica nel contesto del Festival.

Il Gaslini è a #Sanremo2026! Ieri sera si è svolta la Charity Night su Costa Toscana, l’evento solidale per il Gaslini tramite Gaslininsieme. Grazie a Costa Crociere, Biancheri Creazioni, Comune di Sanremo e Regione Liguria! x.com

