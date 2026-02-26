A Bolsena un incontro alla scoperta del Socrate romano Musonio Rufo

Sabato 28 febbraio alle ore 16,30 il circolo Anspi “Carlo Acutis” ha organizzato presso l'oratorio della chiesa di santa Cristina a Bolsena un incontro con Luciano Dottarelli dal titolo “Musonio Rufo, un filosofo di Volsinii tra Etruria, Roma e Grecia”.Conosciuto come “l'etrusco” (perché nato nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

