Alla scoperta del ponte romano San Lorenzo e di Padova romana

Sabato 24 gennaio alle 16, le archeologhe di ARC.A.DIA guideranno una visita dedicata al ponte romano San Lorenzo e a Padova romana. L’itinerario include il mito di Antenore, il fiume, il porto antico, i ponti e il foro, offrendo un’analisi approfondita delle testimonianze storiche e archeologiche della città. Un’occasione per conoscere meglio la storia di Padova e le sue origini romane in modo chiaro e informativo.

Sabato 24 gennaio alle ore 16 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per un viaggio nel tempo alla scoperta del mito di Antenore, del ponte San Lorenzo (sotto piazza Antenore), di Padova romana, con il suo fiume, il suo porto, i suoi ponti, il suo foro e tante altre curiosità. Vi aspettiamo!

