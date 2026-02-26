A 19 anni elimina la Fiorentina con una tripletta | guarda i gol di Mazurek

A 19 anni, un giovane calciatore polacco ha segnato una tripletta decisiva contro la Fiorentina, eliminando la squadra dalla Conference League. In soli 49 minuti, ha realizzato tre reti che hanno cambiato l'esito della partita, lasciando senza parole tifosi e addetti ai lavori. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.

Bartosz Mazurek condanna la Fiorentina all'eliminazione dalla Conference League: il trequartista polacco, classe 2007, batte Lezzerini tre volte in 49'.